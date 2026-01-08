El personal de Patrimonio del Ayuntamiento de Tarragona reclama mejores condiciones laborales

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los trabajadores de Patrimonio del Ayuntamiento de Tarragona reclaman que se reconozcan las condiciones específicas de su puesto de trabajo, ya sea mediante un convenio propio o incorporando sus peculiaridades en el acuerdo vigente del personal municipal.

La reivindicación se ha reactivado en el marco de la creación del nuevo Consorci de Tàrraco, que agrupará trabajadores de la Generalitat y el consistorio. Así, los primeros presentaron enmiendas durante el último mes de diciembre para exigir mantener sus condiciones laborales, y que estas no empeoren en caso de tener que equipararlas a las de los trabajadores municipales.

Por su parte, el colectivo local defiende que su régimen laboral difiere claramente del funcionariado municipal convencional, con jornadas propias del funcionamiento de un museo. «No somos funcionarios del lunes al viernes, trabajamos fines de semana, festivos, turnos de mañana y tarde», explica Quim Carro, trabajador del Museo de Historia y representante sindical. Estas peculiaridades, asegura, no siempre quedan reflejadas de manera adecuada en el marco laboral actual.

Así, la situación ha abierto el debate entre los trabajadores sobre la creación de un convenio propio, aunque de momento la idea no se ha formalizado. Otra posibilidad que consideran es la de una nueva valoración de los puestos de trabajo. Concretamente, la CSIF ha registrado una petición para que se aplique una valoración aprobada en plenario municipal el año 2011.

Esta incluía varias posiciones, como las de subalternos y taquilleros, pero nunca se llegó a ejecutar. También piden actualizarla para incorporar competencias actuales, como el uso de herramientas informáticas y sistemas de venta digital. Fuentes municipales, en cambio, explican que la valoración «no es vigente, ya que quedó anulada después de varios procesos judiciales».

Los trabajadores también reclaman «más claridad» con respecto a las condiciones concretas del nuevo ente. «Todavía hay muchas incógnitas que no se nos han resuelto», afirma Carro. Entre ellas, dice, destaca la preocupación de los funcionarios por el carácter obligatorio del traspaso al Consorci. «Lo que queda claro es que si tenemos que formar parte de un mismo ente, las condiciones se tienen que equiparar al alza y no servir para rebajar derechos», remarca.

Por su parte, desde el consistorio aseguran que el personal subalterno del Ayuntamiento que se adscribirá al Consorci «mantendrá las condiciones actuales, y en ningún caso empeorarán». Una vez se haya creado el ente y cuente con representación institucional, señalan, «se podrán negociar las condiciones con el equipo de personal y los sindicatos que los representen».