Tarragona ultima la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta del Palau Firal

La Empresa Municipal de Desarrollo Económico de Tarragona (EMDET) está ultimando la instalación de las placas fotovoltaicas en la cubierta del Palau Firal. Fuentes del organismo señalan que «la totalidad de los paneles solares ya están colocados», pero todavía falta «acabar de hacer las conexiones con la red para poder aprovechar la luz».

Los trabajos se iniciaron el pasado mes de agosto, con la rehabilitación de la impermeabilización de la cubierta, que presentaba problemas de filtraciones de agua, mediante un tratamiento de poliurea proyectada. El deterioro de la tela asfáltica impedía el montaje las placas, las cuales llegaron hace un año. Los trabajos de mejora del terrado han supuesto una inversión de 171.518,11 euros. Esta nueva instalación fotovoltaica permitirá conseguir una mayor eficiencia energética en el recinto ferial, que se podría traducir en un ahorro de luz «de un 30% aproximadamente». También está previsto que el sobrante energético que se obtenga sea aprovechado por el Mercado Central. Hay que recordar que el Ayuntamiento ha iniciado el proceso para fusionar el EMDET —que actualmente se encarga de la gestión del Palau Firal i de Congressos— y la empresa Mercats de Tarragona.

Actuaciones previstas

El consistorio está apostando por las energías renovables y el proyecto que está punto de culminar en el Palau Firal no es lo único que está previsto ejecutarse en la ciudad. De hecho, está previsto que, antes de acabar el mandato, se inicie la implementación de paneles fotovoltaicos en otros cuatro equipamientos municipales: la comisaría de la Guardia Urbana, la Guardería del Cèsar August, los módulos 1 y 2 de la Tabacalera, y la piscina de Riu Clar. En este caso, la inversión total podría ascender hasta los 600.000 euros y el ahorro anual sería de unos 55.000 euros.

El Ayuntamiento tiene otra instalación de energía solar proyectada en el barrio de Bonavista, que se colocará en la zona del mercadet o el aparcamiento. El consistorio acaba de terminar el estudio de viabilidad técnica de una iniciativa prevista para medio plazo. Con todas estas actuaciones, el gobierno municipal quiere hacer más sostenible a la administración local y reducir su huellade dióxido de carbono.