Retrasos en los trenes de Tarragona y el Ebre por una incidencia entre el Prat y Bellvitge

Los trenes de las líneas R2 Sur, R2, R13, R14, R15, R16 y R17 circulan con retrasos este martes desde las 8 de la mañana por una incidencia a la infraestructura entre el Prat de Llobregat y Bellvitge (l'Hospitalet de Llobregat). Las demoras pueden superar los 10 minutos de media.

Además, desde las 6 de la mañana, los trenes de las líneas R2 Norte y R11 acumulan retrasos que pueden superar los 20 minutos por robo de cable.