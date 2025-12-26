El arzobispo de Tarragona defiende que los delitos por abuso sexual a menores no tendrían que prescribir

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, defensa que habría «que «estudiar» que los delitos por abuso sexual a personas menores de edad no prescriban en el derecho civil. Lo ha dicho en una entrevista en ACN dónde ha afirmado que ahora la Iglesia está «mucho más preparada» de lo que hace seis años a la hora de encarar esta cuestión porque las diócesis han elaborado protocolos propios. También ha explicado que desde el Arzobispado recomiendan a los mosenes que «no se encuentren nunca solamente con un menor en un despacho cerrado». En otro orden, Planellas se muestra abierto a un diaconato femenino, pero avisa de que podría haber un «cisma» en la Iglesia porque la «mentalidad» de Occidente no es la de África ni la de Asia, donde está el grueso de cristianos actualmente.

El pasado mes de septiembre, el Arzobispado de Tarragona apartó del ministerio sacerdotal a un cura de la archidiócesis después de haberlo declarado culpable de haber cometido abusos sexuales a un menor hace 30 años. Fue la consecuencia de abrir un proceso penal canónico y de pedir a la Santa Sede que derogara la prescripción, un hecho que se permite desde la última reforma del Derecho Canónico que hizo el papa Francisco para hacer frente a los abusos sexuales perpetrados dentro de la Iglesia. El Arzobispado había denunciado el caso también en la Fiscalía, pero se archivó porque había prescrito. «Nos tenemos que poner las pilas todos», exclama Planellas. «Se tendría que estudiar muy seriamente que hay temas que no tendrían que prescribir», reclama.

Hace aproximadamente cinco años que el Arzobispado de Tarragona implantó un protocolo para la prevención y la actuación en caso de abusos a menores y adultos vulnerables. Por ejemplo, se pide a los mosenes que «no se encuentren nunca solamente con un menor en un despacho cerrado». Es una de las «buenas prácticas» que se establecen en el documento. «Hay muchas maneras de hacer, te puedes encontrar en un espacio abierto y hablar de muchas maneras», señala el arzobispo.

El arzobispo insiste en que la Iglesia «está mucho más preparada ahora de lo que hace seis años» a la hora de abordar este tema. Dice que antes se iba «a tientas» y que «se ha aprendido a marchas forzadas» ante la aparición de los diversos casos.

Abuso de poder

La Iglesia tarraconense también cuenta con un protocolo para prevenir y afrontar el abuso de poder. Planellas, sin revelar detalles, comenta que ya se han encontrado algunos casos. Dice que es «difícil de detectar». «Muchas veces piensas que es el talante de aquella persona, pero cuando ves que hay víctimas que necesitan acompañamiento psicológico u otros tipos, empiezan a saltar algunas alarmas», apunta.

Mujeres diaconisas

En una entrevista en ACN, el arzobispo de Tarragona, que también ocupa la presidencia de la Conferencia Episcopal Tarraconense, se muestra abierto al diaconato femenino. «A mí no me sabría mal» afirma. Ahora bien, avisa de que si se toma esta decisión «me sabría más mal que tuviera lugar un cisma» en la Iglesia. Cree que antes hay que hacer un «discernimiento muy esmerado». «Tenemos que ser muy prudentes», señala.

Recuerda que cuando el papa Francisco autorizó la bendición de parejas homosexuales hace un par de años «en Occidente se vio bien en general, pero en África y Asia resultó fatal». Planellas apunta que el grueso de cristianos se encuentran justamente en los continentes africano y asiático. «La Iglesia es muy universal y a veces extrapolamos la mentalidad de Occidente como si tuviera que ser de toda la Iglesia», argumenta.

«Esperanzado» con León XIV

Después del primer medio año del papado de León XIV, el arzobispo de Tarragona tiene «mucha esperanza» con Prevost y cree que está «preparado para tomar grandes determinaciones» en el seno de la Iglesia. Se encontró con él en octubre, Planellas dice que «no dará un paso sin haberlo pensado y meditado mucho». Comenta que tiene un «talante diferente» al del papa Francisco. «Él no es argentino, es norteamericano», resume. Sin embargo, cree que está «en la misma línea» que su antecesor.