Església
Aparten un capellà després ser declarat culpable per abusos sexuals a un menor a Reus als anys 90
El procés canònic, que es va iniciar el febrer de 2024, l’ha declarat culpable i l'Arquebisbat ha decidit apartar-lo del ministeri sacerdotal i li ha imposat una multa econòmica en reparació dels danys causats
L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha apartat del ministeri sacerdotal un sacerdot de l’arxidiòcesi per haver comès uns abusos sexuals a un menor a començaments dels anys noranta a Reus. El mossèn ha estat declarat culpable després d'un procés penal canònic, que es va iniciar el febrer de 2024, després que la Santa Seu en derogués la prescripció dels fets. A més a més, se li ha imposat una multa econòmica en reparació dels danys causats.
Aquesta decisió implica que el mossèn no podrà exercir públicament les funcions i sagraments del ministeri sacerdotal (no podrà celebrar misses, confessar, casar, ni administrar d'altres sagraments). Tot i això, no deixarà la seva vocació de sacerdot.
Segons expliquen en un comunicat oficial, Planellas va tenir coneixement dels fets el setembre de 2022 i, d’acord amb la legislació canònica vigent, va realitzar la preceptiva investigació prèvia i va traslladar les conclusions al Dicasteri per la Doctrina de la Fe. Davant aquests fets, l'arquebisbe de Tarragona va demanar a la Santa Seu que derogués la prescripció dels fets, que es van produir fa tres dècades, «amb la ferma voluntat d'evitar tota mena d'impunitat». Petició que va ser acceptada i llavors es va ordenar la celebració d'un procés penal extrajudicial, que s’ha portat a terme en col·laboració amb el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostòlica a Madrid.
Atès que els fets han prescrit civilment i un cop rebudes les conclusions del procés s'ha informat a les autoritats civils de les actuacions realitzades i del seu resultat.
Durant tot aquest temps afirmen que l'Arquebisbat ha acompanyat la víctima i li ha donat tot el seu suport. Ara, un cop finalitzat el procés, l’arquebisbe li ha tornat a demanar perdó –cosa que asseguren que van fer des del primer moment- en nom de l'Església, pels abusos que va patir.
L'Arquebisbat de Tarragona referma la seva condemna davant tot abús sexual, de poder i de consciència, especialment quan hagi estat comès en l’àmbit de l’Església contra un o una menor, i convida a denunciar aquests fets a les autoritats civils i a l’Oficina de Prevenció i Protecció d'Abusos de l’Arquebisbat (628 426 853 / oficina.abusos@arqtgn.cat).