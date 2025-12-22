Los Mossos d'Esquadra investigan si la muerte de un hombre en Tarragona es una muerte homicida o accidental, ya que la víctima recibió un tiro por detrás y se encontraba en una zona de caza. Según adelantó ElCaso.cat y han confirmado fuentes policiales a ACN, los agentes localizaron el cadáver en torno a las 15.15 horas de este domingo en un área boscosa próxima al campo del Nàstic.

La División de Investigación Criminal de Tarragona se ha hecho cargo del caso, el cual está bajo secreto de actuaciones. Los investigadores están a la espera de los resultados de la autopsia. De momento, no hay ninguna persona detenida por los hechos.