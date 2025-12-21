Encuentran a un hombre muerto cerca del campo del Nàstic de Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en Tarragona. Según ha confirmado la policía catalana, el cadáver se ha localizado cerca del campo del Nàstic este domingo a la tarde, después de que un grupo de personas alertara a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, que han certificado la muerte del hombre. De momento, sin embargo, la policía no ha facilitado más detalles sobre las circunstancias del suceso, ni tampoco sobre la identidad de la víctima, y no consta ninguna detención relacionada con estos hechos.

Según ha adelantado ElCaso.com, se trataría de una muerte violenta y el hombre presentaría un tiro a la cabeza, con una herida de entrada por la zona de la nuca izquierda y salida por el ojo derecho. Este extremo, sin embargo, no ha sido confirmado oficialmente por los Mossos d'Esquadra.

Según informa el cuerpo, la División de Investigación Criminal (DIC) del Camp de Tarragona trabaja para aclarar los hechos. El caso, informan, está bajo secreto de las actuaciones.