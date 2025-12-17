La Canonja pagará un millón de euros para tener servicio de la EMT durante un año más

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Tarragona y la Canonja han renovado el servicio de autobús de la EMT para un año más. Este año acababa el convenio entre los dos ayuntamientos y en los últimos meses los dos consistorios han mantenido negociaciones para llegar a un pacto. Así, los buses municipales de Tarragona, concretamente las líneas L-3 y L-30, seguirán llegando a la Canonja. El acuerdo entre los ayuntamientos contempla que el consistorio canongino se haga cargo en gran parte de lo que cuesta mantener estas líneas, en torno al millón de euros.

«Este trabajo conjunto se ha desarrollado con voluntad de diálogo y rigor técnico. Desde el punto de vista técnico, el servicio se ha presupuestado teniendo en cuenta los criterios de calidad que caracterizan la EMT, así como una tarifa basada en los kilómetros recorridos, que permite garantizar un servicio eficiente, adecuado a las necesidades de la ciudadanía y económicamente sostenible», explica Sonia Orts, presidenta de la EMT, en declaraciones en el Diari Més. En este sentido, el gobierno municipal de Tarragona tiene claro que no quiere que este servicio en el municipio vecino perjudique a sus ciudadanos. «Esta renovación no tiene ningún impacto en el servicio que la EMT presta dentro del término municipal de Tarragona, de manera que los usuarios y usuarias de la ciudad no verán ninguna afectación en su día a día», afianza Orts.

La línea 3 arranca en la Canonja y hace parada en Bonavista, la Granja, Torreforta e Icomar, acabando en el Mercado Central. La línea 30 es más directa y no para a Torreforta. Este convenio por el transporte público se firmó ahora hace diez años en el marco de los acuerdos en el proceso de segregación de la Canonja. Precisamente, el transporte es una de las últimas vinculaciones entre los dos municipios. En 2023, el ayuntamiento canongino ya se desvinculó del contrato de la limpieza de Tarragona.

Tarifas igual

Más allá, las tarifas de la EMT se mantendrán de la misma forma de cara al próximo año. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció ayer que se extenderán las ayudas vigentes al transporte público. Así los precios continuarán bonificados al 50%. Un 30% a cargo del Estado y un 20% a cargo del consistorio. La EMT ya ha superado a los 11,5 millones de usuarios este noviembre y se prevé que batirá un nuevo récord absoluto antes de acabar el año. Este incremento sostenido se afirma que demuestra que las bonificaciones contribuyen a consolidar un sistema de movilidad más sostenible, accesible y ajustado a las necesidades de la ciudadanía.

A nivel de toda Cataluña, el Gobierno de la Generalitat y los Comunes acordaron ayer también mantener las actuales bonificaciones al transporte público durante el año 2026. Con este acuerdo, el precio de la T-Joven y de la T-Usual continuará bonificado al 50% en todas las zonas de Cataluña. Jéssica Albiach, presidenta del grupo parlamentario de los Comunes, apuntó que «en principio» Generalitat y Estado asumirán la bonificación en un 30% y en un 20%, respectivamente, como hasta ahora. El acuerdo es una de las exigencias para negociar unos futuros presupuestos.

Justamente este lunes Sánchez anunció un abono único de transporte válido a todo el Estado y que costará 60 euros mensuales, 30 para los menores de 26 años. Albiach apuntó que como este abono afecta Regionales y Media Distancia, «en principio será plenamente compatible» con la bonificación pactada con el Gobierno. La rebaja acordada con Paneque afecta a los abonos de metro, autobuses urbanos, metropolitanos e interurbanos, tranvía y Alrededores.