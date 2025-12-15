Sánchez anuncia un abono único de transporte que costará 60 euros al mes

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la creación de un abono único de transporte válido en todo el Estado que entrará en vigor a la segunda quincena de enero. Este título costará 60 euros mensuales (30 euros para los menores de 26 años) y se podrá utilizar en Rodalies, media distancia y autobuses estatales.

«Cambiará para siempre la manera como entendemos y utilizamos el transporte público», ha manifestado Sánchez durante la rueda de prensa de balance del año celebrada en el palacio de la Moncloa. Tal como ha concretado la cabeza del ejecutivo español, esta medida se aprobará en forma de decreto ley en el último Consejo de Ministros de 2025. Además, ha resaltado que se extenderán las ayudas vigentes al transporte público.

«Este abono estará disponible durante el mes de enero para los medios mencionados, pero esperamos que, progresivamente, se añadan todas las redes de transporte público estatales y autonómicos», ha remarcado. Según su opinión, eso permitirá un gran ahorro para la población en general y, especialmente, para las personas trabajadoras.