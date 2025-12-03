El Teatro Metropol se rehabilita y recupera elementos de Jujol

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Teatro Metropol poco a poco va recuperando el suyo esplendor, pero todavía no sabe cuándo volverá a abrir las puertas. Las obras de rehabilitación del espacio del Ayuntamiento de Tarragona avanzan a «buen ritmo» pero el pasado septiembre se encontraron con un imprevisto: deficiencias estructurales en las vigas que estan encima del vestíbulo del edificio. Este desagradable hallazgo ha hecho parar momentáneamente los trabajos y ya se están tramitando estas obras de urgencia para continuar con la reparación de uno de los grandes trabajos de Josep Maria Jujol.

«Sabíamos que podía pasar por el mal estado del edificio. Ahora mismo es la prioridad para preservar la integridad del equipamiento declarado Bien Cultural de Interés Nacional», explicó ayer Sandra Ramos, consejera de Cultura, en una visita de obras. Esta actuación imprevista durará unos tres meses. Con respecto a los trabajos previstos, algunas de las acciones más significativas ya se han completado. Un ejemplo es la ignifugación de la estructura metálica.

Ya no entra el agua

Especialmente, se ha querido actuar para evitar la entrada de agua dentro del teatro arreglando y nivelando el patio y el porche de la planta baja para evitar la entrada de agua. Estas filtraciones afectaron a las estructuras de madera de las bóvedas originales, que ahora se han restaurado. En este sentido, también se han arreglado las cubiertas de la galería y gárgolas por la evacuación de aguas pluviales. «La idea es hacer una rehabilitación integral de todo el conjunto. Empezamos por estas fases aprovechando que este proyecto ya existía», expuso Ramos. Las obras previstas se ampliarán durante 5 meses con el fin de continuar con los trabajos de sustitución de ventanales, carpintería y la mejora de la rampa de acceso al patio y fachada. El importe total de las actuaciones incluidas las intervenciones de urgencia ascienden a un millón de euros.

Pero las actuaciones más «impactantes» son las de recuperación de elementos decorativos hechos por Jujol. Así, se ha hecho una reproducción de la hoguera de Jujol, a cargo de artesanos especializados, y se ha instalado en su ubicación original. También se han recuperado las decoraciones en zonas clave como las bóvedas del porche inferior, la bóveda de la galería, así como algunos pavimentos. Con todo, no se sabe cuándo se podrá abrir. «No tenemos prisa. Cuando esté digno, seguro y a la altura del equipamiento, lo abriremos. Había una falta de inversión histórica en este espacio único de la ciudad», indicó el alcalde Rubén Viñuales.

Medio millón del Estado

Aprovechando la visita de obras, el Ayuntamiento anunció que las obras de rehabilitación del Metropol han sido escogidas para recibir la financiación del 2% cultural por parte del Estado que permitirán sumar 500.000 euros al proyecto. «Es una muy buena noticia. Hay miles y miles de proyectos de toda España que compiten por eso. Además, no escapa a los técnicos que, una vez te seleccionan, es más fácil que te seleccionen otra vez», comentó el alcalde.

Mapa de las futuras entradas en el Metropol.