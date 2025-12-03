Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Volver a hacer brillar las joyas modernistas de Jujol en el Metropol no está siendo un trabajo fácil. Por una parte, porque no se ha conservado casi ninguna documentación de la época. Y de la otra porque durante muchas décadas se despreció este movimiento artístico y se taparon y dañaron gran parte de los elementos. Sin embargo, se están recuperando diferentes dibujos de ornamentos florales en columnas y decoraciones marinas. El arquitecto configuró la sala como un barco que conducía a los espectadores hacia el mar de la salvación, en un momento histórico donde la religión perdía adeptos y se buscaban formas de ocio para las clases populares. Los colores de las piezas originales se han mantenido.

Las obras del Teatro Metropol de Tarragona se alargarán durante cinco meses con el fin de solucionar problemas estructurales sobrevenidos. Durante la visita que se ha hecho al equipamiento, también han confirmado que el Ayuntamiento incorporará un nuevo espacio de la calle Méndez Núñez al proyecto Metropol.

La consejera de Cultura, Sandra Ramos, ha detallado que «estamos tramitando una actuación de urgencia consistente en solucionar los problemas estructurales. Se trata de un proceso complejo y vivo que hay que poner en valor. Ahora la prioridad es esta actuación de urgencia, necesaria para preservar la integridad del equipamiento declarado BCIN».