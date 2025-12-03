El evento reunirá a más de 60 expositores y ofrecerá miles de artículos de grandes marcas con importantes rebajas.Radical Market

Este fin de semana vuelve a Tarragona una de las citas más comerciales del año. Del 5 al 7 de diciembre, la CaixaBank Tarraco Arena acogerá una nueva edición del Radical Market, considerado el gran evento de descuentos del territorio. Más de 60 expositores participarán en esta feria, que ofrecerá miles de artículos con rebajas de hasta el 80%.

El horario será ininterrumpido, de 10 a 21 horas. Los visitantes encontrarán una amplia variedad de productos: moda, calzado, accesorios, artículos para el hogar, descanso, gastronomía, cosmética y belleza, entre otros. Será también una ocasión ideal para adelantar las compras de Navidad y conseguir regalos a buen precio.

Entre las marcas presentes destacan Adidas, Nike, Ray-Ban, Calvin Klein, Pepe Jeans, Geox o Jack & Jones, así como firmas de moda vintage para todos aquellos que busquen piezas únicas. También habrá productos para el hogar, como sofás, pequeños electrodomésticos o utensilios de cocina, y una zona gastronómica con quesos, ibéricos, dulces artesanales y especialidades internacionales.

Para premiar la participación, la organización sorteará un cheque de 500 euros entre todos los asistentes, que se podrá intercambiar en cualquiera de los estands del recinto. El acceso a la CaixaBank Tarraco Arena (calle de Mallorca, 18) es sencillo tanto si se va en vehículo privado como en transporte público —la línea 41 tiene parada en Pere Martell, 34—.