Este pueblo de Tarragona es el que más ha crecido de Cataluña: supera ya los 16.000 habitantes

Cunit es el municipio de Tarragona de más de 10.000 habitantes que más ha crecido en Tarragona en el último año, según el censo anual de población del INE a 1 de enero de 2025. El municipio ganó un 3,5% de residentes y supera por primera vez los 16.000 vecinos.

En un porcentaje similar se sitúan otros municipios de tamaño comparable, como Mont-roig del Camp (Baix Camp), que ya alcanza más de 14.500 habitantes. Alcarràs (Segrià), en Lleida, llegó a 10.556. Otro de los municipios grandes con un crecimiento destacado el año pasado es L’Hospitalet de Llobregat, con cerca de 10.000 personas más y un total de 292.161.

Entre los municipios de su mismo rango, solo seis perdieron vecinos, todos por debajo del 1%. Localidades como Sant Cugat del Vallès, Lloret de Mar o Cardedeu también han mantenido un crecimiento sostenido durante los últimos años. Por otro lado, Sant Jaume de Frontanyà continúa siendo el término municipal menos poblado de Cataluña, con 25 habitantes.