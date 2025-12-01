Formalizan el contrato por las obras del camino de ronda de la Savinosa de Tarragona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la formalización del contrato para ejecutar las obras del camino de ronda entre las playas de la Savinosa y la Arrabassada, en Tarragona. El proyecto está impulsado por la Diputació de Tarragona y avalado por la dirección general de Costas del Estado. Los trabajos los llevará a cabo Seranco S.A.U. por un importe de 789.900 euros.

Precisamente este sábado más de un centenar de personas se concentraron para pedir que las obras no se hagan. Convocados por la plataforma SOS Costa y Camp de Tarragona, consideran que el proyecto atenta contra el medio natural y pone en riesgo el espacio, ya que se prevé construir una pista de cinco metros de ancho para peatones y bicicletas.

«Todavía estamos a tiempo de parar el nuevo camino de ronda de la Savinosa. Si es necesario y nos tenemos que poner delante de las máquinas, lo haremos». Con esta contundencia se expresó este sábado a la arquitecta y activista Anna Saballs.

Anna Saballs, que ya ha defendido causas vinculadas con la conservación del patrimonio olvidado —como las visitas a los Montgons o las cien subidas a Sant Simplici para dignificarlo— se ha viralizado un vídeo donde denuncia el proyecto. Acumula en Instagram más de 150.000 visualizaciones y miles de likes y comentarios, muchos desde más allá de las fronteras tarraconenses. «El nuevo camino, de cinco metros de ancho para facilitar el paso de las bicicletas, es decir, de los turistas, se cargará especies protegidas y manipulará los berrocales», subraya Saballs en el vídeo.

«Creo que había maneras diferentes de hacerlo. El arquitecto del preventorio de la Savinosa, que está abandonado, ya previó un camino que se puede reaprovechar», manifiesta. Saballs es partidaria de conservar el preventorio porque «se trata de un edificio racionalista catagolat, de los años treinta, muy interesante por su volumetría», y también de preservar los morrots. «No se entiende cómo han abandonado el preventoro todos los gobiernos que han ido pasando y ahora apuestan por este proyecto», lamenta.