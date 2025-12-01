«Si es necesario nos pondremos delante de las máquinas para parar el nuevo camino de ronda de la Savinosa»

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

«Todavía estamos a tiempo de parar el nuevo camino de ronda de la Savinosa. Si es necesario y nos tenemos que poner delante de las máquinas, lo haremos». Con esta contundencia se expresa a la arquitecta y activista Anna Saballs. El sábado fue una de las portavoces en la protesta convocada ante la Diputación por SOS Costa i Camp de Tarragona. El objetivo era claro: denunciar el nuevo camino de ronda de 5 metros que permitirá el paso de bicicletas y, según los organizadores, estropeará los morrots ubicados entre las playas de l'Arrabassada y la Savinosa, en torno al preventorio.

Más de un centenar de personas participaron en la protesta. Incluso consellers y conselleres de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona, como el portavoz Xavi Puig, que se desmarcaron así de su partido a la Diputación. El proyecto del camino de ronda está liderado por el ente provincial presidido por Noemí Llauradó, también republicana. «Le quiero pedir al alcalde Viñuales que sumemos esfuerzos ERC y el PSC de Tarragona para pedir al Ministerio, que es de quien depende el proyecto, que lo pare y lo replantee junto con la ciudadanía y entidades para hacer una cosa mucho más integrada», indicó Puig.

Desde la plataforma organizadora consideran esta actuación, cifrada en cerca de un millón de euros y que empezará en enero, como «innecesaria, contraproducente y excesivamente costosa». Según el colectivo ecologista, la zona ya dispone de un sendero transitable —un tramo del GR92 conocido como Camino de la Costa— que sólo requeriría un arreglo puntual «siguiendo un principio de intervención mínima» para garantizar la seguridad de los peatones. «No tiene sentido destruir un paisaje excepcional para construir una pista de 5 metros de anchura destinada, sobre todo, en bicicletas, cuando la Vía Augusta ya dispone de un carril bici previsto», denuncian.

«Han abandonado el preventorio »



Anna Saballs, que ya ha defendido causas vinculadas con la conservación del patrimonio olvidado —como las visitas a los Montgons o las cien subidas a Sant Simplici para dignificarlo— se ha viralizado un vídeo donde denuncia el proyecto. Acumula en Instagram más de 150.000 visualizaciones y miles de likes y comentarios, muchos desde más allá de las fronteras tarraconenses. «El nuevo camino, de cinco metros de ancho para facilitar el paso de las bicicletas, es decir, de los turistas, se cargará especies protegidas y manipulará los berrocales», subraya Saballs en el vídeo.

«Creo que había maneras diferentes de hacerlo. El arquitecto del preventorio de la Savinosa, que está abandonado, ya previó un camino que se puede reaprovechar», manifiesta. Saballs es partidaria de conservar el preventorio porque «se trata de un edificio racionalista catagolat, de los años treinta, muy interesante por su volumetría», y también de preservar los morrots. «No se entiende cómo han abandonado el preventoro todos los gobiernos que han ido pasando y ahora apuestan por este proyecto», lamenta.