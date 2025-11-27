El primer español en ganar un Emmy trae a Tarragona su espectáculo 'Gola'

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El actor barcelonés Oriol Pla, flamante ganador del International Emmy Award a mejor actor —el primer español en conseguirlo, por su papel en la serie Yo, adicto—, actuará en Tarragona el próximo 12 de diciembre a las 20:00 h en el Teatre Tarragona. Las entradas todavía están disponibles, ofreciendo a los tarraconenses la oportunidad de ver en directo a uno de los actores del momento tras su reciente galardón.

El espectáculo se titula Gola, y plantea una experiencia escénica intensa donde Pla explora la “gola” entendida como voracidad, el deseo de engullir en exceso todo lo que deseamos o lo que nos hacen desear. Es una mezcla de teatro físico, clown, bufón y performance, que traslada al público a un viaje emocional y simbólico.

La obra pone en escena a un personaje en constante movimiento, que ríe, salta, baila, grita, pero sobre todo huye de su propio reflejo. Esa huida es la metáfora central, una humanidad atrapada por sus propias ansias, incapaz de detenerse, en perpetuo desequilibrio emocional. “Gola” invita a mirar al vacío que dejamos mientras no paramos de engullir, ofreciendo una crítica directa y contemporánea al exceso y la alienación.

Oriol Pla llega a Tarragona tras recibir uno de los galardones más prestigiosos de la actuación internacional. Su Emmy por “Yo, adicto” ha marcado un hito, ya que se ha convertido en el primer actor español en ganar el premio a mejor actor en los International Emmy Awards 2025.