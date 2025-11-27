¿Cuánto cobran los alcaldes de Tarragona?

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Los sueldos de los alcaldes de la demarcación de Tarragona reflejan la diversidad de tamaños y responsabilidades de sus municipios. Según el informe ISPA 2025 del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, algunos alcaldes perciben cifras que rondan o superan los 70.000 euros, mientras que otros apenas llegan a los 2.000 euros, dependiendo de su régimen de dedicación y de si ocupan cargos en otras instituciones.

En la lista de mayores percepciones figura Reus, cuya alcaldesa recibió 73.219 euros bajo un régimen parcial. Eso sí, en la web del Ayuntamiento, indican que la remuneración anual de Sandra Guaita es de 71.753,47€ por el 95% de dedicación. Le siguen Vila-seca (66.107 €) y Valls (63.800 €), ambos con dedicación exclusiva. Otros municipios, como Mont-roig del Camp, Calafell, Tortosa o Cambrils, se sitúan entre los 52.000 y los 59.000 euros anuales.

En contraste, los municipios más pequeños o con alcaldes sin dedicación completa presentan cifras mucho más reducidas. Por ejemplo, el alcalde de Vila-rodona percibió 3.915 euros, el de Vilabella 3.750 euros y el de Alió 3.420 euros. Incluso la propia ciudad de Tarragona aparece en este grupo, con su alcalde cobrando únicamente 2.184 euros por asistencias, debido a que su salario principal proviene de otro cargo institucional.

No todos los municipios han facilitado la información al Ministerio, ya que hasta quince localidades de Tarragona no han comunicado sus percepciones, entre ellas Alcover, Botarell, Capafonts, Figuerola del Camp, la Bisbal de Montsant o Riba-roja d’Ebre. Esta falta de datos impide conocer con exactitud la totalidad de retribuciones en la demarcación.

La ley que regula estos sueldos es la LRSAL, que establece topes según población y régimen de dedicación. La dedicación puede ser exclusiva, parcial o sin dedicación, determinando si el alcalde recibe sueldo completo, parcial o ninguno por su labor municipal. Además, los alcaldes que combinan su puesto con responsabilidades en diputaciones, parlamentos o senado reciben sus retribuciones por esos cargos, y no por la alcaldía.

El caso Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona

El caso del alcalde de Tarragona ilustra esta particularidad, ya que Rubén Viñuales no recibe sueldo por ejercer como alcalde y solo percibió 2.184 euros en concepto de asistencias. Eso sí, en la web del consistorio indican que dispone de unas dietas anuales de, como máximo, 74.020,05 euros.

Así pues, su salario proviene de su cargo como vicepresidente primero de la Diputación de Tarragona, al igual que otros alcaldes que combinan funciones municipales con responsabilidades en instituciones supramunicipales. El sueldo de Rubén Viñuales en la Diputación es de 87.974,99 euros.