Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La propietaria de Leia, una perrita teckel de 13 años, está desesperada. La perra desapareció después de que hubiera un incendio en el piso donde vivían, en la calle Sis de Bonavista. Los hechos pasaron la madrugada del 19 de noviembre.

Su ama ha difundido a través de las redes sociales la fotografía de Leia para intentar localizarla. En la publicación explica que Leia es de color negra de pelo corto, que está un poco gordita y le cuesta caminar. La propietaria ofrece recompensa. Para cualquier información se puede contactar con ella al 664 383 246.