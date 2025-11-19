Quema una televisión y cableado eléctrico en un piso de Bonavista

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada en un incendio en un piso en Bonavista. El aviso ha llegado a las 00.31 horas y se han mobilizado hasta el número 25 de la calle Sis.

Cuando han llegado al lugar de los hechos han localizado el fuego en una estancia donde ha quemado una televisión y el cableado histórico. El ocupante del piso se encontraba fuera de la vivienda pero los bomberos tuvieron que rescatar tres perros y cuatro cachorros. También dejaron dos más fuera de una terraza a la espera de poder rescatarlos con más seguridad.

Después de la extinción del fuego, los bomberos procedieron a la ventilación de la vivienda de planta baja y piso superior. El propietario fue trasladado hasta el hospital Joan XXIII por una crisis de ansiedad.