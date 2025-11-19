Diari Més
ÚLTIMA HORA

Cortada la AP-7 en Altafulla por un choque entre dos coches en sentido Barcelona

Sucesos

Quema una televisión y cableado eléctrico en un piso de Bonavista

Los Bombers de la Generalitat ha rescatado tres perros y cuatro cachorros de la vivienda afectada

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.ACN

Shaila Cid
Publicado por
Shaila CidRedactora

Creado:

Actualizado:

En:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada en un incendio en un piso en Bonavista. El aviso ha llegado a las 00.31 horas y se han mobilizado hasta el número 25 de la calle Sis.

Cuando han llegado al lugar de los hechos han localizado el fuego en una estancia donde ha quemado una televisión y el cableado histórico. El ocupante del piso se encontraba fuera de la vivienda pero los bomberos tuvieron que rescatar tres perros y cuatro cachorros. También dejaron dos más fuera de una terraza a la espera de poder rescatarlos con más seguridad.

Después de la extinción del fuego, los bomberos procedieron a la ventilación de la vivienda de planta baja y piso superior. El propietario fue trasladado hasta el hospital Joan XXIII por una crisis de ansiedad.

tracking