El Ayuntamiento licitará el proyecto de traslado de las oficinas municipales en la antigua Facultad de Letras en el 2026

La antigua Facultad de Letras se convertirá en la nueva sede administrativa del Ayuntamiento de Tarragona. Así lo decidió el verano pasado el gobierno de Rubén Viñuales, que este año tenía previsto impulsar un concurso de ideas para definir la reubicación las dependencias municipales que el consistorio tiene actualmente en el número 59 de la Rambla Nueva. Según explican fuentes consultadas por el Diario Més, el ejecutivo socialista ha acabado descartando esta opción y apuesta para licitar directamente la redacción del proyecto ejecutivo, con el fin de «acelerar el futuro traslado».

Con la decisión de que ha tomado el Ayuntamiento, se acortará todo el procedimiento para concretar esta mudanza. Eso permitiría liberar el inmueble de la Rambla Nova donde está situada la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC), por el cual el consistorio paga más de medio millón de euros anuales en concepto de alquiler. La idea es trasladar a unos 200 trabajadores públicos a la antigua Facultad de Letras que cuenta con una superficie de 4.114 metros cuadrados.

En el presupuesto municipal del 2026, se reservará una partida de 120.000 euros para la elaboración del proyecto ejecutivo. Se trata de una inversión acordada entre el gobierno socialista y el grupo Junts per Catalunya durante las negociaciones de las nuevas cuentas. De hecho, ambas formaciones ya habían pactado 65.000 euros en el 2024 para llevar a cabo el concurso de ideas. «El traslado permitirá ordenar espacios, agrupar servicios y dar una atención directa más ágil para todo el mundo. Era necesario que se aceptara nuestra propuesta para tener una administración moderna y ahorrar dinero en la ciudad», dice el portavoz de la formación juntaire, Jordi Sendra.

El Ayuntamiento tendrá que remodelar integralmente la antigua universidad de la plaza Imperial Tàrraco antes de poder trasladar sus dependencias administrativas. El coste de esta reforma se acabará definiendo con el proyecto ejecutivo, pero en el plan de inversiones plurianuales elaborado por el gobierno municipal el año pasado ya se hizo un cálculo aproximado. Según este documento, el consistorio invertirá 700.000 euros para las obras de rehabilitación el año 2026 y otros 7 millones de euros más en el 2028.

Doble traslado

El Ayuntamiento no es lo único que está preparando un traslado hacia la Imperial Tàrraco. Y es que la Diputación también establecerá su centro operativo en el antiguo edificio de la Caixa Tarragona. El ente provincial calcula que la reforma para adecuar las instalaciones supondrán un coste de 8,9 millones de euros. Con respecto a la Facultad de Letras, todavía no hay fecha de inicio para las obras, pero, en este caso, se prevé que empiecen en el 2027 y el equipamiento entre en funcionamiento en el 2029.