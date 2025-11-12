La tienda viral que arrasa en España abre en Tarragona: fresas, chocolate y toppings a medida

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La Fresería, la tienda de fresas más famosa de España, abrirá su primer local en Tarragona, concretamente en la calle Sant Agustí. La apertura forma parte de la expansión de esta marca que se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales, acumulando millones de visualizaciones gracias a sus creativas y exclusivas propuestas con fresas.

El nuevo establecimiento permitirá a los tarraconenses disfrutar de una amplia variedad de combinaciones de fresas con chocolate y toppings, siguiendo el modelo que ha triunfado en otras ciudades españolas como Madrid, Valencia, Barcelona o Málaga. La experiencia se ha diseñado para que cada cliente pueda personalizar su postre según sus gustos.

Imagen del local donde estará situada La Fresería en Tarragona.Diari Més

Desde su primer local en Madrid, La Fresería ha conquistado al público con productos que combinan fresas frescas de distintos proveedores nacionales con coberturas de chocolate con leche, chocolate negro, Kinder, Lotus o matcha, y toppings que incluyen galletas, frutos secos y otras delicias. Este enfoque creativo y visual ha sido clave para su éxito en redes sociales, donde acumula más de 117.000 seguidores.

El concepto de tienda, de tamaño reducido, permite una experiencia interactiva. Los locales suelen estar llenos de clientes que repiten la visita. Este modelo ha permitido que La Fresería se expanda rápidamente y haya planificado aperturas también fuera de España, en ciudades como París y Lisboa.

En Tarragona, el local en la calle Sant Agustí seguirá la misma filosofía, ofreciendo postres personalizables. Los emprendedores detrás de la marca han demostrado que la atención a los detalles y la creatividad en el producto son clave para atraer tanto a familias como a jóvenes, consolidando la fidelidad del público.

Con esta apertura, La Fresería refuerza su presencia en España y consolida su reputación como una de las marcas de repostería más innovadoras del país. La llegada a Tarragona se suma a su estrategia de expansión nacional, y promete convertirse en un nuevo punto de referencia para los amantes de los dulces y de las experiencias gastronómicas virales.