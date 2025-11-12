La conocida marca de bebidas que grabará su próximo anuncio internacional en Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Coca-Cola ha escogido Tarragona como uno de los escenarios principales para el rodaje de su próximo anuncio internacional. La multinacional grabará varias secuencias en la ciudad como parte de una nueva campaña global que también tendrá localizaciones en Manresa, según avanza Regió7.

El proyecto estará a cargo de la productora catalana Twentyfour Seven Grup SL, responsable de campañas para firmas como Toyota o Powerade. El rodaje en Manresa comenzará esta misma semana en la plaza Porxada, donde se espera la participación de entre 150 y 200 figurantes contratados por la propia productora.

Aunque inicialmente estaba previsto filmar también en el campo de fútbol del Congost, las dificultades para ajustar los horarios deportivos han llevado al equipo de producción a trasladar parte de la grabación a Tarragona, que acogerá varias escenas clave del anuncio.

En los últimos años, la ciudad de Tarragona se ha consolidado como un destino ideal para el rodaje de producciones publicitarias y cinematográficas, atrayendo a marcas internacionales y generando un notable impacto económico en el territorio.