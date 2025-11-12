La famosa panadería que llega al local de una mítica tienda de Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La cadena de panaderías y cafeterías 365 Obrador abrirá una nueva tienda en Tarragona. Concretamente, estará ubicada en el local en el que se encontraba una mítica tienda de muebles de la ciudad, Mobles Leaders Juvenils, en la avenida Ramón y Cajal.

Eso sí, esto no significa que esta tienda de muebles juveniles haya bajado definitivamente la persiana, si no que se ha trasladado a otro local de la ciudad, que está situado en la calle Mossèn Ritort i Faus.

Imagen del nuevo cartel que se ha colocado en el local en el que abrirá 365 Obrador.Diari Més

La cadena de panaderías y cafeterías colgó, hace unos meses, un cartel en el que anunciaban que buscaban vendedores y panaderos. «Estamos buscando personas con muy buena orientación al cliente, ganas de aprender y generar equipo», indicaban. Ahora, en la tienda hay un nuevo cartel en el que se anuncia su apertura.

365 Obrador ya dispone de otra tienda en la ciudad de Tarragona, concretamente, la que está situada en la Rambla Nova. Con respecto al resto de la demarcación, disponen de otro establecimiento en el Passeig de Prim de Reus y otro en la calle de Barcelona de Salou.