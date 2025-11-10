La nueva tienda de tartas de queso que abre en Tarragona: porciones de Lotus, Oreo y pistacho

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La tienda de repostería artesanal La Favorita Xeeskeyk, originaria de Reus, inaugurará el viernes 28 de noviembre su primer punto de venta en el Parc Central, el centro comercial de Tarragona. Los primeros 50 visitantes recibirán una porción de tarta de queso gratis como parte de la celebración.

El obrador se especializa en tartas de queso artesanales, con una amplia variedad que incluye la clásica, dinosaurio, happy hipo, Lotus, filipinos blancos, Oreo, pantera rosa y pistacho. Además, también ofrecen cookies en sabores chocolate, pistacho, Kinder y Lotus.

El local original en Reus está situado en la calle Raval del Robuster, número 31, con horario de lunes a jueves de 16:30 a 22:00, viernes de 16:30 a 22:30, sábado de 16:00 a 22:30 y domingo cerrado. La apertura en el Parc Central permitirá a la marca expandirse y así llegar a los vecinos de Tarragona.

Desde el equipo de La Favorita Xeeskeyk destacan la importancia de esta expansión: “Reus nos acogió con tanto cariño que se ha convertido en nuestro hogar, ahora damos el salto y abrimos en Tarragona”. Así pues, la inauguración tendrá lugar el 28 de noviembre en el Parc Central.