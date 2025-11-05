Una mujer herida después de caer en las escaleras mecánicas de la calle del Vapor de Tarragona

Imagen de archivo de las escaleras mecánicas de la calle del Vapor, instaladas el año 2010Gerard Martí

Una mujer ha resultado herida este miércoles por la mañana después de sufrir un accidente en las escaleras mecánicas de la calle del Vapor de Tarragona. La víctima, de edad avanzada, se ha caído mientras bajaba por uno de los tramos parados del equipamiento.

Los testigos que han presenciado el incidente han alertado a los servicios de emergencia, y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se ha desplazado hasta el lugar de los hechos con una ambulancia para asistir a la afectada, que ha sido trasladada en estado leve al Hospital Joan XXIII.

Según informan fuentes municipales el tramo concreto por donde se ha caído la mujer no está estropeado, sino que se encuentra parado por petición de los vecinos de la zona, después de repetidas quejas sobre el ruido que provocaba su cadena. Por lo tanto, decidieron suspender su funcionamiento hasta que llegara una pieza de recambio.

Además, indican, la víctima utilizaba a un andador, cosa que queda explícitamente prohibido e indicado en los pictogramas de las mismas escaleras. También señalan que aunque en diferentes ocasiones se han colocado vallas para restringir el paso en tramos parados, los usuarios las han retirado y han transitado igualmente por las escaleras.

El funcionamiento de las escaleras mecánicas es un reclamo constante de los ciudadanos. Por este motivo, este septiembre el pleno del Ayuntamiento aprobó un nuevo contrato específico para el mantenimiento de los elevadores públicos.

Se trata de un lote anual de 120.000 euros, que cubre los 12 tramos de escaleras y 4 ascensores repartidos por la ciudad. Con esta medida el consistorio espera conseguir un mejor funcionamiento de estos equipamientos, que irán renovando progresivamente sus piezas más antiguas.