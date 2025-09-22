Tarragona destinará 120.000 € anuales al mantenimiento de las escaleras mecánicas

Uno de los elevadores de la ciudad con más incidencias son las escaleras mecánicas de la calle del Vapor, instaladas el año 2010Gerard Martí

El pleno del Ayuntamiento de Tarragona aprobó el viernes pasado un nuevo contrato específico para el mantenimiento de los elevadores públicos. Se trata de un lote anual de 120.000 euros, que cubre los 12 tramos de escaleras y 4 ascensores repartidos por la ciudad.

La medida llega después de años de averías recurrentes y quejas vecinales, y tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de estos equipamientos, que a menudo pasan largas temporadas fuera de servicio.

«Hablamos de escaleras que tienen 15 años, y eso hace que muchas piezas ya no se encuentren en el mercado. Algunas se tienen que fabricar a medida y sólo las pueden instalar equipos muy especializados», señala el conseller de Espacio Público Guillermo García.

Hasta ahora, el mantenimiento de estos equipamientos estaba incluido en el contrato general de espacios municipales, pero sin una partida económica clara. «Lo que hacemos ahora es dotarlos de un contrato propio y exclusivo, después de habernos asesorado con otros municipios y con el mercado para establecer una cantidad realista que garantice las necesidades», añade García.

Más allá de las reparaciones, la empresa adjudicataria tendrá que presentar un plan de inversiones para la mejora de estos elevadores. Así, el Ayuntamiento destinará 300.000 euros del presupuesto de 2026 a renovar progresivamente piezas y tramos de las escaleras más antiguas. «No se trata sólo de poner parches. Queremos reparaciones de fondo que solucionen los problemas estructurales», afirma el conseller.

Los tramos que acumulan más incidencias son los de las escaleras situadas en la calle Vapor, inauguradas en marzo de 2010, donde es habitual encontrar algún tramo parado. Actualmente, por ejemplo, son los de bajada los que llevan semanas estropeados a causa de un problema con la cadena.

Otros motivos por los cuales fallan, apunta el conseller, serían casos como el sobrecalentamiento, común durante el verano, o incidencias puntuales causadas por el exceso de peso entre otros. Por el otro lado, las escaleras del paso subterráneo de la plaza de los Carros hace casi un año que no funcionan, a consecuencia de los aguaceros de la DANA del pasado noviembre.

Hay que recordar que son escaleras «de interior» y, por lo tanto, menos resistentes a la meteorología. En este caso se trataría de una reparación todavía más compleja y costosa. El ascensor, en cambio, sí que se pudo rehabilitar.

La decisión, subraya el conseller, responde también a una reivindicación constante de los vecinos de la Part Baixa, usuarios frecuentes de los equipamientos por su proximidad. «Entendemos perfectamente la importancia de estas instalaciones. Si llegas a la calle Vapor y te encuentras dos tramos parados, es un problema grave para cualquier persona con movilidad reducida», reconoce.