El mejor cómico de España arrasa en Tarragona: vende todas las entradas en 5 minutos

El cómico Juan Dávila ha agotado en solo cinco minutos todas las entradas para su espectáculo El palacio del pecado, que se celebrará el 18 de julio de 2026 en la CaixaBank Tarraco Arena. Las localidades, que salieron a la venta este pasado viernes a las 12:00 horas, se vendieron por completo apenas unos minutos después de abrirse la compra online.

Las entradas partían de los 40 euros, y en pocas horas ya comenzaron a aparecer ofertas de reventa por más de 120 euros, una práctica que el propio Dávila ha desaconsejado públicamente. Ante la avalancha de comentarios en redes sociales, numerosos tarraconenses han pedido al humorista que anuncie una segunda fecha en la ciudad para poder disfrutar del espectáculo.

Juan Dávila, que comenzó su carrera en pequeños teatros de Madrid, se ha convertido en un auténtico fenómeno del humor nacional. Su estilo provocador, cercano y espontáneo le ha permitido llenar recintos en todo el país. De hecho, según su página web, las más de cincuenta actuaciones programadas para este año y 2026 ya cuentan con el aforo completo.

El cómico madrileño sigue rompiendo récords con cada función y ha convertido El palacio del pecado en una de las giras más exitosas del panorama escénico español. Mientras tanto, los fans de Tarragona esperan que la impresionante demanda lleve al artista a anunciar una nueva fecha, donde la risa y el espectáculo están más que garantizados.