El Mamapop solidario llena Tarragona de música y emoción en su décima edición

Les canciones míticas de los guateques de los años sesenta y setenta han marcado el ritmo de la solidaridad este sábado al Palau Ferial y de Congresos de Tarragona. Más de 900 personas han formado parte de una noche llena de emoción en la cual se ha demostrado una vez más que la música puede ser una herramienta solidaria poderosa.

Con cerca del 85% del aforo del Palau completo, el Mamapop 2025 ha estrenado en Tarragona su décimo espectáculo con una treintena de profesionales sobre el escenario que han hecho un recorrido por grandes clásicos de Los Brincos, Nino Bravo, a Marisol, Raphael, el Dúo Dinámico, Fórmula V o Camilo Sesto, entre otros.

Una vez más todos los beneficios conseguidos con el concierto de este sábado se destinan íntegramente a la investigación por el cáncer de mama el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili, que este año celebra su 20.º aniversario. Manel Simon, director y fundador de Mamapop, ha agradecido «el esfuerzo colectivo de público, profesionales, entidades colaboradoras y personas voluntarias que han contribuido a transformar la música y el espectáculo en investigación, esperanza y futuro».

El Mamapop Tarragona ha sido posible gracias al apoyo de Fundación Repsol, Factor Energía, el Ayuntamiento de Tarragona, el Palau Ferial y de Congresos de Tarragona, la Diputación de Tarragona, el Port de Tarragona y Fundación La Caixa. Además se ha contado con la colaboración de diferentes empresas y entidades como el Club Rotary Tarragona, el Club Bàsquet Tarragona y el Nàstic de Tarragona.

Sobre Mamapop

El concierto solidario Mamapop nace en Lleida en noviembre de 2014 con el objetivo de conseguir financiación para la investigación científica sobre el cáncer de mama. En Lleida, Mamapop destina sus beneficios al Instituto de Investigación Biomédica de Lleida, convirtiéndose en la primera fuente de financiación privada del IRBLleida para la investigación en cáncer de mama. En las comarcas de Tarragona se colabora con el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) en la misma línea y hasta el momento la aportación ha sido de 54.575€.

Sobre el IISPV

El Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgilio (IISPV) integra la investigación biomédica liderada desde el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. Es el instrumento del cual han estado dotados los hospitales universitarios de ambas regiones sanitarias (el Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona, el Hospital Virgen de la Cinta de Tortosa, el Hospital Universitario Sant Joan de Reus y el Hospital Universitario Institut Pere Mata de Reus) y la Universidad Rovira i Virgili (URV) para aglutinar y gestionar la investigación y la innovación biomédica en el territorio.