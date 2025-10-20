Ruben Viñuales y Noemí Llauradó promocionan el Mamapop cantando ‘Corazón contento’ de Marisol

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El Mamapop, el concierto solidario que cada año combina música y recaudación de fondos para la investigación contra el cáncer de mama, ya ha puesto en marcha su campaña con la publicación del vídeo promocional. El acto tendrá lugar el próximo 1 de noviembre y los beneficios se destinarán íntegramente al Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).

El vídeo cuenta con la participación de diferentes personalidades como el alcalde Rubén Viñuales, la consellera de Cultura Sandra Ramos, la presidenta de la Diputació Noemí Llauradó, el periodista Xavier Grasset, los actores Oriol Grau y Toni Albà, la cantante Mariona Escoda, y el chef Moha Quach. También colaboran entidades como el CBT, el Nàstic de Tarragona —con los jugadores Marc Álvarez y Enric Pujol—, la Associació Dones de la Casa del Mar, ViaT y Factor Energia.

La edición de este año rinde homenaje a la música de los guateques, con un espectáculo en el que participarán una treintena de músicos y artistas sobre el escenario. El repertorio incluirá adaptaciones de canciones de Nino Bravo, Camilo Sesto, Marisol, Jeannette, Los Bravos, Fórmula V, Miguel Ríos, Julio Iglesias, Albert Hammond o Los Brincos, entre otros grandes nombres de la época.

El evento, que tendrá lugar en el Palau Firal i de Congressos, se celebrará en el marco del 20.º aniversario del IISPV, lo que añade un valor especial a esta edición, reforzando el vínculo entre el festival y la investigación oncológica. Las entradas ya se pueden adquirir a través de la web oficial: www.mamapop.cat.