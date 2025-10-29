El nuevo comercio que completará la oferta del nuevo centro comercial de Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La marca de tiendas alemana TEDi abrirá un nuevo establecimiento en el centro comercial Family Parc, ubicado al lado de la N-340 a la altura del barrio de Campclar. El establecimiento, que todavía no tiene fecha de apertura, completará la oferta del nuevo centro comercial de Tarragona.

Con esta apertura, la firma continúa su expansión en Cataluña, donde hasta ahora cuenta con tiendas físicas en Tarragona, Reus, Vila-seca, Valls, entre otros.

La marca se situará al el último local vacío que queda en el complejo comercial, entre el establecimiento de Joma y el Jysk. Aunque todavía no se ve movimiento de reforma del local, si que se puede ver un gran cartel que anuncia su próxima apertura en el barrio de Campclar.

Cartel anunciando la nueva apertura de TEDi en Tarragona.Shaila Cid

TEDi es una cadena alemana que ofrece artículos para el hogar, bricolaje, fiestas, juguetes, papelería, etc. En Europa cuenta con 3.600 tiendas a un total de 15 países, unas 300 en España. La empresa fundada en Dortmund en 2004 es una de las pioneras en el sector no alimentario.