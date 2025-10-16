Abre una tienda de moda deportiva en el nuevo centro comercial de Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La reconocida marca española de ropa y calzado deportivo, Joma, inauguró el pasado martes su primera tienda oficial en Tarragona. El nuevo establecimiento se encuentra en el centro comercial Family Parc, ubicado junto a la N-340 a la altura del barrio de Campclar. Con esta apertura, la firma continúa su expansión en Cataluña, donde hasta ahora solo contaba con tiendas físicas en Terrassa y Viladecans.

La nueva tienda de Joma en Tarragona se suma a la creciente oferta del Family Parc, un complejo comercial que ha ido incorporando marcas desde su apertura, como el supermercado Family Cash o el gimnasio Fitness Park. La llegada de Joma refuerza la apuesta por el deporte en esta zona, ya que la tienda ofrecerá productos para más de quince disciplinas, entre ellas fútbol sala, tenis, balonmano, voleibol o pádel.

El local ofrece una amplia gama de productos oficiales de la marca, desde zapatillas técnicas hasta camisetas, accesorios y equipaciones completas. La firma, con sede en Toledo y más de 130 tiendas en todo el mundo, refuerza así su presencia en la Costa Daurada, donde ya contaba con distribuidores, pero no con una tienda propia.

Joma, que este año celebra su 60 aniversario, ha ganado notoriedad en los últimos años gracias a su presencia en competiciones internacionales y su colaboración con deportistas profesionales. Con esta nueva tienda en Tarragona, la marca busca consolidar su vínculo con una zona donde cuenta con numerosos seguidores y practicantes de distintas disciplinas deportivas.