Maria Roig: «El nuevo consorcio entrega la gestión de los monumentos a la Generalitat sin garantías ni inversiones»

El grupo municipal de ERC en Tarragona manifiesta su preocupación por los estatutos del Consorcio del Patrimonio Romano de Tàrraco que entregan la gestión íntegra del patrimonio municipal a la Generalitat de Catalunya, «hecho que supone una pérdida total del poder de decisión por parte del Ayuntamiento, como pasa hasta ahora».

La portavoz, Maria Roig, ha declarado que «entendemos que la conservación del patrimonio es fundamental, pero no puede ser a costa de perder el control local y sin asegurar recursos reales. La Generalitat no ha programado ninguna inversión en los monumentos municipales hasta el año 2029, un plazo demasiado largo que deja suspendes la protección y la mejora de estas joyas» y apunta que «con toda la documentación revisada parece que el único y grande objetivo del Consorcio sea la captación de nuevos y más visitantes».

En este sentido, desde de ERC apuntan que un informe de Intervención deja claro que con la firma de este convenio el Ayuntamiento no podrá aportar más dinero de los establecidos es por eso que los republicanos se preguntan qué pasará a partir de ahora con todo el patrimonio que no sea Tàrraco, como el medieval o modernista. Además, Roig alerta que en el presupuesto no hay ninguna partida para destinar a mantenimiento y conservación del patrimonio. «Hasta ahora Ayuntamiento y Generalitat destinaban 200.000 € anuales en este concepto, pero ahora desaparecen del presupuesto del nuevo consorcio».

Los republicanos también expresan su inquietud por el proceso de nombramientos de los cargos más relevantes del consorcio, especialmente del director general y el gerente. «Queremos que estos puestos se cubran mediante un concurso público y transparente y no ha dicho, cómo a menudo ha pasado en otros organismos. Además, apostamos porque el consorcio cuente con entidades y organismos clave en la ciudad como la URV, el ICAC o la Real Sociedad Arqueológica», ha apuntado Roig.

Desde de ERC han denunciado también falta de diálogo y transparencia en la gestión de todo el proceso de creación del nuevo consorcio. Maria Roig ha manifestado que «el alcalde Viñuales nos ha presentado un documento cerrado, sin haberlo compartido previamente ni con las entidades del ámbito ni con los grupos políticos del Ayuntamiento. Eso ha impedido cualquier posibilidad de enmienda o aportación constructiva. Creemos que no es aceptable en un tema tan relevante como este».

Sin embargo los republicanos consideran que un futuro el Consorcio de Patrimonio puede ser una herramienta útil, pero que ahora «las cosas se han trabajado con prisas para sólo vendernos humo», ha dicho Roig quien ha asegurado que «desde de ERC velaremos para alcanzar partidas de conservación y para que el resto de patrimonio de la ciudad no quede desamparado. Además, también insistiremos para que Diputación y Estado acaben formando parte de este consorcio». En este sentido, los republicanos han adelantado que desde el grupo parlamentario ya se ha pedido una comparecencia para abordar con urgencia la situación y exigir una mejor gestión y un compromiso real de inversiones por parte de la Generalitat con el Patrimonio de Tàrraco en la ciudad.