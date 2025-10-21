Dos superyates de lujo del fundador de WhatsApp atracan en el puerto de Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Dos de los yates de lujo del cofundador de WhatsApp, Jan Koum, se han encontrado estos días amarrados en el puerto de Tarragona. Las embarcaciones, valoradas conjuntamente en más de 300 millones de dólares, han despertado la curiosidad de vecinos y turistas que han paseado estos días por el Moll de Costa y el Moll de Lleida.

La presencia de grandes embarcaciones privadas en puertos catalanes se ha vuelto habitual, aunque pocas alcanzan el nivel de lujo y dimensiones de estas. Koum, empresario ucraniano-estadounidense, es un apasionado del mar y ha invertido parte de su fortuna en una exclusiva flota de yates que ahora ha podido verse en la Costa Daurada.

El primero en llegar fue el Moonrise, una embarcación de casi 100 metros de eslora fabricada en 2020 por el astillero holandés Feadship. Considerado uno de los mayores superyates jamás construidos por la firma, destaca por su diseño moderno, interiores amplios y servicios de alta gama, como spa, gimnasio, jacuzzi, cine e incluso un helipuerto.

Le acompaña el Mogambo, un yate de 73 metros construido por Nobiskrug en Alemania en 2012. Aunque de menores dimensiones, también ofrece comodidades de primer nivel, incluyendo zonas de bienestar, cine a bordo y espacios para deportes acuáticos. Su valor estimado ronda los 75 millones de dólares, y su mantenimiento anual se calcula en varios millones más.

Ambas embarcaciones navegan bajo la bandera de las Islas Caimán y han recorrido diferentes puntos del Mediterráneo antes de atracar en Tarragona. En meses recientes, el Moonrise ha sido visto en puertos como Gibraltar o Ibiza. El Mogambo, por su parte, llegó al puerto tarraconense a principios de octubre.