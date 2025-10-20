Pavapark denuncia al Ayuntamiento de Tarragona por no validar la subida de precios del parking de plaça de la Font

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

La empresa Pavapark, concesionario del aparcamiento soterrado de la plaça de la Font, ha llevado al Ayuntamiento de Tarragona a los juzgados. La compañía ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la «desestimación por silencio administrativo» por parte del consistorio de «la solicitud de actualización de los precios» del parking. Según fuentes municipales, la propuesta presentada por la firma consistía en encarecer la tarifa horaria, fijada ahora mismo en 2,60 euros. A cambio, sin embargo, se rebajaría la tarifa diaria, que es de 19,95 euros, según la página web de la misma empresa.

El incremento planteado no acabó de convencer al Ayuntamiento, de que decidió no responder a la petición porque quería negociar con la gestora del espacio las posibles modificaciones. La firma, sin embargo, decidió acudir a la justicia para poder hacer efectivo el cambio de precios. El pasado 19 de septiembre, el alcalde, Rubén Viñuales, firmó un decreto donde resolvía «comparecer en el mencionado recurso» ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona con el fin de «defender los intereses municipales».

En negociación

El consejo plenario ratificó el viernes este decreto a propuesta de la teniente de alcalde coordinadora del Área Asesoría Jurídica. «Se trata de no perder acciones procesales, sin perjuicio que se esté trabajando para intentar llegar a algún acuerdo beneficioso para Tarragona», explicaba la consejera de Hacienda, Isabel Mascaró. Fuentes municipales aseguran que se están manteniendo conversas con Pavapark para llegar a este entendimiento extrajudicial. La empresa no ha querido hacer declaraciones al respecto.

En el aparcamiento de la plaça de la Font, que cuenta con 284 plazas de estacionamiento, hay mucha afluencia de vehículos. Su ubicación, entre el casco antiguo y el Eixample, lo hace atractivo tanto para los tarraconenses como para los visitantes. El Ayuntamiento tiene concedida la explotación de este espacio a Pavapark, que también gestiona el parking Balcó del Mediterrani, donde el precio por hora está de 3 euros y la tarifa diaria es de 19,95 euros.