Empiezan a instalar las luces de Navidad en Tarragona

Imagen de archivo de las luces de Navidad a la Rambla Nueva de TarragonaDiario Más

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Tarragona ya ha empezado a prepararse para Navidad. Muy pronto, la ciudad iniciará la instalación de su iluminación festiva. La semana pasada ya se colocaron los mástiles situados en la Rambla Nova, que servirán para colgar los motivos navideños.

Con respecto a las luces, la previsión municipal es empezar a instalarlos durante esta semana. Como cada año, los trabajos arrancarán en Bonavista y los barrios de Ponent. Más adelante, a finales de este mes o inicios del próximo, estos llegarán al centro de la ciudad.

La instalación del alumbrado se completará durante el mes de noviembre, a punto para su tradicional encendido. Todas las luces, que decorarán una setentena de calles, utilizan tecnología LED y se encenderán por la noche, cuando se activa el alumbrado público.

Paralelamente, Mercados de Tarragona prepara también las tradicionales ferias de Navidad y de la Artesanía, que como cada año se instalarán en la Rambla Nueva. La primera se celebrará desde el 28 de noviembre hasta el 24 de diciembre, mientras que la segunda se inaugurará el 5 de diciembre y permanecerá abierta hasta el 6 de enero del próximo año.

El horario de ambas ferias será desde las 10 h hasta las 21 h. La contratación para su montaje salió a licitación el lunes pasado, con un presupuesto base de 103.408,80 euros (IVA incluido).

El proyecto incluye diferentes lotes, como el alquiler de las casetas de madera las instalaciones eléctricas, el alquiler de los grupos de electrógeno y la decoración y la ambientación navideña entre otros.

14.500 € para los caramelos

También está en marcha la licitación para el suministro de caramelos que se lanzarán durante la Cabalgata de Reyes de 2026, que, como es costumbre, se celebrará durante la tarde del 5 de enero por las calles de la ciudad. El contrato, que salió a licitación el 29 de septiembre, tiene un presupuesto base de 14.500 euros (IVA incluido).

El suministro incluye la fabricación, embalaje, transporte y entrega del producto, así como los clichés para la impresión de los envoltorios. Como mejora, se valorará con un 10% adicional la inclusión de caramelos tipo gominola.

Un 80% del cómputo final de la puntuación lo determinará la cantidad de caramelos a suministrar por el importe requerido, mientras que el 10% restante dependerá de la valoración de la muestra que las empresas candidatas tendrán que entregar al Ayuntamiento.

Cuatro toneladas y media en Reus

Reus también tiene la mirada puesta en la Cabalgata de Reyes. En la capital del Baix Camp el proceso para la compra de caramelos se inició el 23 de septiembre. En este caso, el presupuesto base de licitación casi dobla la cifra tarraconense, con 28.215 euros (IVA incluido).

Así, el contrato requiere el suministro de 4.500 kilogramos de caramelos, la misma cantidad que repartió el municipio durante el desfile de este 2025.