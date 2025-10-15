Un gran supermercado abrirá en el centro de Tarragona: tendrá parking y 1.300 m2

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Tarragona sumará próximamente un nuevo supermercado de la cadena EuroSpar, que abrirá sus puertas en la carretera del Cementiri. Aunque aún no hay fecha oficial de apertura, en el solar ya se ha instalado un cartel anunciando su inauguración inminente, tal como ha publicado La Ciutat.

La nueva tienda contará con una superficie de venta de 1.300 metros cuadrados y un aparcamiento con capacidad para 190 vehículos, lo que facilitará el acceso tanto a familias como a visitantes. Con estas características, el establecimiento busca convertirse en un punto de referencia comercial en esta zona de la ciudad.

El supermercado, según la información del medio citado anteriormente, incluirá secciones especializadas de carnicería, pescadería, charcutería, frutería con productos de proximidad y una zona de horno y bollería.

La sostenibilidad será otro de los pilares del nuevo EuroSpar, que incorporará iluminación LED, equipos de refrigeración eficientes y placas solares. Además, la empresa ha comenzado el proceso de selección de personal para formar el equipo que gestionará la tienda.