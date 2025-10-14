Sale a licitación el mantenimiento de las franjas perimetrales de prevención de incendios de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha sacado a licitación el contrato para el servicio de mantenimiento de las franjas perimetrales de prevención de incendios en torno a las urbanizaciones y núcleos vulnerables del término municipal. El contrato tendrá una duración de tres años sin posibilidad de prórroga, con un presupuesto base de 127.321,19 €, más 26.737,45 € de IVA, lo que representa un importe total de 154.058,64 €.

El consistorio tiene competencias en el ámbito de Protección Civil y prevención de incendios y velatorio para que las condiciones de mantenimiento de las franjas sean adecuadas para favorecer al máximo la prevención de incendios forestales. Con este objetivo, los trabajos que tendrá que hacer la empresa externa consistirán en la reducción de la densidad de arbolado, la desbrozada, la retirada de troncos, la trituración y el desbroce de restos de poda de las franjas perimetrales.

Este verano, el Ayuntamiento ha ejecutado varias actuaciones enmarcadas en el Plan de Prevención de Incendios Forestales del término municipal, como la limpieza de franjas forestales y perimetrales. Los trabajos han abarcado una superficie de 23 hectáreas.