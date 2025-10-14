Mercaderies denuncia que el Ministerio «obstruye» la investigación de la AN sobre el tercer carril

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La Plataforma de Mercaderies per l'Interior ha denunciado que el Ministerio de Transports y Adif «obstruyen» la investigación de la Audiencia Nacional (AN), ya que durante 11 meses se han negado a facilitar la información requerida por el juez. La entidad interpuso dos recursos contenciosos administrativos delante de la AN contra el proyecto del tercer carril del corredor mediterráneo en el tramo Vila-seca, Tarragona, Sant Vicenç de Calders y Castellbisbal.

Según los miembros de la plataforma, en la última resolución judicial, el magistrado «amenaza» el funcionario o responsable político que está «obstaculizando» esta información, que puede acabar con una sanción de hasta 1.200 euros y a Fiscalía. Además, siguen pidiendo que se detenga su construcción.