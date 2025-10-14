El EMT activa servicios mínimos por la huelga estatal en solidaridad con Palestina

Se pueden consultar los horarios en la web del EMT o a la APP EMT Tarragonaario lucena

La Empresa Municipal de Transportes de Tarragona (EMT) aplicará servicios mínimos del 66% este miércoles, 15 de octubre, a raíz de la huelga del ámbito estatal convocada en solidaridad con Palestina. La medida se lleva a cabo de acuerdo con el decreto establecido por el Gobierno de la Generalitat.

Durante toda la jornada, los horarios se ajustarán a las frecuencias habituales del sábado, con algunas modificaciones para garantizar el servicio en toda la ciudad. En concreto, se añadirán las líneas 30, 41 y 42, que habitualmente no operan en sábado, y se incorporarán autobuses de refuerzo a las líneas 5, 6, 54 y 85.

El EMT recomienda a los usuarios consultar los horarios actualizados a la web oficial www.emtanemambtu.cat o a la app EMT Tarragona para planificar sus desplazamientos.

Además, la empresa recuerda que dispone de un servicio de SMS para informar de incidencias a la red. Les personas interesadas pueden darse de alta enviando un correo a altaserveisms@emt.tarragona.cat, indicando el nombre y apellidos, el número de teléfono móvil y las líneas de uso más frecuente.

Con esta organización especial, el EMT pretende minimizar las afectaciones a la movilidad urbana durante la jornada de huelga y garantizar, en la medida del posible, el desplazamiento de los tarraconenses.