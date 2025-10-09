Una recreación y una exposición recordarán la primera visita del rey Alfonso XIII al Port

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Moll de Costa de Port Tarragona vivirá un viaje en el tiempo hasta 1904 este sábado, 11 de octubre. Las Escales Reials y el entorno de los Tinglados y Refugis serán el escenario de la recreación histórica de la primera visita del rey Alfonso XIII al Port de Tarragona en la cual presidió el acto de colocación de la primera piedra de las obras de prolongación del dique de Llevant. Esta actividad se enmarca dentro la programa de las Jornadas Modernistas del Camp de Tarragona Els Pallaresos 1900, que este año han fijado como temática la primera visita del monarca a Cataluña.

Para profundizar en este acontecimiento histórico y la situación que vivía la ciudad y el territorio a principios del siglo XX, el colectivo promotor de Els Pallaresos 1900 ha organizado la exposición Una visita reial, que se inaugurará el sábado 11 al mediodía, después de la recreación, en el Refugio 1 y que se podrá ver hasta el 2 de noviembre.

La actividad empezará a las 12.30 horas de la mañana del sábado, 11 de octubre, cuando el personaje que interpretará al rey Alfonso XIII recree la llegada del monarca al Port a bordo de un barco hasta las Escales Reials, tal como las fotografías y otros documentos históricos de la época lo testimonian. Allí lo esperarán una sesentena de personas vestidas de la época, que le darán la bienvenida a la ciudad y al puerto. A todas ellas, hay que sumar la presencia de las autoridades locales, tal como sucedió en 1904. Así pues, la recreación contará también con la participación del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, el presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Santiago J. Castellà y otras autoridades. Después de revivir la llegada de Alfonso XIII, toda la comitiva se dirigirá al Refugio 1 del Moll de Costa, donde se inaugurará la exposición.

Contexto histórico

La primera visita de Alfonso XIII al Port de Tarragona y a la ciudad se llevó a cabo los días 13 y 14 de abril de 1904, en el marco de su primer viaje a Cataluña. El monarca hizo un tour que lo llevó también a Figueres, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Montserrat, Lleida, Reus, Terrassa, Sabadell, Manresa, Mataró y Vilafranca del Penedès. El objetivo del viaje era reconciliar Cataluña con el Estado y la monarquía y hacer crecer el sentimiento monárquico, en un contexto donde el catalanismo político tenía gran protagonismo y las aspiraciones centralistas de Madrid también. Alfonso XIII llegó al Port a bordo del yate real Giralda y fue recibido con grandes honores.

Las Escales Reials y el Moll de Costa estaban llenos, tal como testimonian las imágenes de la época y también las calles y plazas de la ciudad por donde pasó la comitiva real. Durante la visita, recorrió las principales calles de la ciudad, pasó por la Catedral, hizo la visita institucional al Ayuntamiento y pudo conocer la fábrica de la Chartreuse y los almacenes de vino de De Muller. Asimismo, en el Port presidió el acto de colocación de la primera piedra de la prolongación del dique de Llevant y posteriormente se celebró un gran banquete.