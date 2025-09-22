Els Pallaresos revivirá la visita histórica de Alfonso XIII

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La quinta edición de las Jornadas Modernistas del Camp de Tarragona–Els Pallaresos 1900 tendrá este año un protagonista muy especial: la llegada del rey Alfonso XIII. El programa, que se alargará durante el mes de octubre y culminará el segundo fin de semana de noviembre, quiere conmemorar la visita histórica que el monarca realizó a Tarragona en 1904. En Els Pallaresos se ha previsto una recepción solemne en la Casa Bofarull, con un besamanos con invitación previa y diferentes actos que recordarán el ambiente de la época.

El alcalde, Jordi Sans, destacó en la presentación que las Jornadas representan «un gran esfuerzo para un pueblo pequeño como el nuestro, pero posibles gracias a la implicación de la población y las entidades». También subrayó que Els Pallaresos son un «referente modernista en Cataluña e incluso en España». El director, Elies Torres, remarcó que la edición, dedicada al año 1904, «viene cargada de novedades» y que por primera vez se amplía hasta Tarragona. Entre las novedades figura el homenaje al cocinero Ramon Rabasó y la recreación de la llegada real al Puerto, el 11 de octubre, con más de 50 recreadores.

El programa incluye conferencias, talleres, oficios antiguos y una exhibición castellera «a la antigua». Además, se presentará Lo Traguet, la bebida oficial de las Jornadas, y se recordará el lanzamiento de la Chartreuse de 1904. La fiesta contará con talleres gastronómicos y actividades didácticas que llenarán las calles los días 8 y 9 de noviembre, sábado y domingo.

También se mantienen actos tradicionales, como el baile en la plaza de l’Era y el Encuentro de Encajeras, y se inaugura un nuevo espacio en las buhardillas de la Casa Bofarull, remodeladas para ser alquiladas para eventos.