La CUP dice que Plazas volará vía Tel-Aviv y que es «muy posible» que llegue mañana a Barcelona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La portavoz de la CUP Su Moreno ha explicado que la diputada de la formación en el Parlament Pilar Castillejo y el miembro de la dirección del partido Adrià Plazas volarán este mediodía de Tel-Aviv a Atenas y, en principio, cogerán un vuelo hacia Madrid. «Es muy posible que la llegada a Barcelona acabe siendo mañana, donde convocaremos un recibimiento para recibirlos como es debido», ha añadido en declaraciones a los medios.

Moreno ha criticado al PSC para dar de día apoyo «simbólicamente» en Gaza y, en cambio, «reprimir» manifestantes por la noche. En este sentido, ha pedido al Gobierno que deje de «bloquear» las manifestaciones y ha adelantado que le pedirán explicaciones a través del Parlament por la «represión».