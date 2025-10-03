Mercats presenta una denuncia en la Fiscalía por un desfalco de 36.000 euros

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Mercats de Tarragona ha informado de que este viernes ha interpuesto la denuncia en la Fiscalía en relación al descuadre de los estados contables de la empresa que fue detectado el pasado mes de abril. Tal como se comunicó entonces, este descuadre es fruto de dos presuntas actuaciones irregulares realizadas por parte del área de contabilidad de Espimsa entre los años 2014 y 2018. La presentación de esta denuncia ya estaba contemplada y se ha llevado a cabo una vez recogidos los informes pertinentes.

La denuncia va dirigida al exjefe de contabilidad y el exgerente ante la Fiscalía por un descuadre de unos 36.000 euros en los estados contables de la empresa por dos hechos ocurridos los años 2014 y 2018, todavía bajo el nombre de Espimsa.

La empresa municipal trasladó los hechos a la Unidad de Control de Empresas del Ayuntamiento de Tarragona quien, conjuntamente con el servicio de compliance, instaron a despedir a la persona responsable del área de contabilidad y a denunciarlo ante la fiscalía.

Los trabajos de una empresa auditora detectaron las presuntas irregularidades al realizar tareas de verificación de arqueo de caja. Acto seguido, se informó en el consistorio y se instó a despedir el ya exjefe de contabilidad, que finalmente presentó la baja voluntaria. Las irregularidades hacen referencia: una del año 2014 y una del año 2018, ambas relacionadas con dinero en efectivo que había en la caja.