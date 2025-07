Mercats denunciará al exjefe de contabilidad y el exgerente por un desfalco de 36.000 euros

Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Creado: Actualizado:

Mercats de Tarragona denunciará al exjefe de contabilidad y el exgerente Isidre Prunor ante la Fiscalía por un descuadre de unos 36.000 euros en los estados contables de la empresa por dos hechos ocurridos los años 2014 y 2018, todavía bajo el nombre de Espimsa.

La empresa municipal trasladó los hechos a la Unidad de Control de Empresas del Ayuntamiento de Tarragona quien, conjuntamente con el servicio de compliance, instaron a despedir a la persona responsable del área de contabilidad y a denunciarlo ante la fiscalía. Él niega rotundamente haberse quedado con el dinero y en declaraciones a Diari Més asegura que «yo detecté este desfalco el año 2014 y lo comuniqué al exgerente, Isidre Prunor, pero no quiso hacer nada».

Según un comunicado de Mercats enviado ayer por la noche, los trabajos de la empresa auditora actual detectaron estas presuntas irregularidades al realizar tareas de verificación de arqueo de caja. Acto seguido, se informó al consistorio y se instó a despedir al ya exjefe de contabilidad, que finalmente presentó la baja voluntaria. Además, fuentes conocedoras del caso aseguran que el exgerente también será denunciado.

«Yo no he robado nunca ni un duro de esta empresa. El año 2014, cuando hice el arqueo de caja, ya detecté que faltaba dinero. Lo comuniqué al gerente de entonces, Isidre Prunor, pero él no me dio ninguna solución. Me dijo que continuara con mis tareas», asevera el que fue responsable de contabilidad. Preguntado sobre por qué no elevó estos hechos al alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, manifiesta que «no tenía contactos para hacerlo»,

La actual empresa auditora de Mercats ha detectado dos irregularidades: una del año 2014 y una del año 2018, ambas relacionadas con dinero en efectivo que había en la caja.

Falsear el arqueo de caja

La presidenta de Mercats y consejera de Comercio, Montse Adan, lamenta que el «nombre de la empresa de Mercats se vuelva a ensuciar». Adan asegura que «el desfalco no se ha encontrado antes porque algunas empresas auditoras no hacían arqueo de caja», pero también porque «hay años donde tenemos indicios que el arqueo de caja se ha falseado». «Nuestra voluntad es de transparencia, por eso nosotros lo denunciaremos en las próximas semanas», añade.

Pagos en efectivo

Según relata el exjefe de contabilidad, «en aquellos tiempos todo el mundo tenía acceso a la caja». El año 2014 manifiesta que «comprobé las cuentas de la caja» y que «faltaban más de 20.000 euros». Este dinero provendría del pago del Gremio de Feriantes por la Feria de Abril, que «siempre se hacía en efectivo». «Tengo sospechas de quién podría haber sido quien los robó, pero no pruebas», subraya.

El año 2019, con la entrada de Dani Milà como gerente, el ya exjefe de cuentas quiso comunicar el desfalco, pero «justo salió el caso de las tarjetas del exgerente, y creí que no era conveniente». Finalmente, asegura que, como este año se jubila, «no quería pasarle al muerto al nuevo de contabilidad, así que el 4 de marzo expliqué estos hechos». Adan, en cambio, dice que «los hechos se conocieron a través de la empresa auditora». Días más tarde el exjefe de contabilidad terminó.