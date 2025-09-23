Los tarraconenses Sodi se llevan el Premio Juventud del Sona9

Concierto de Sodi a la gran final del Sona9 en la plaza de Catalunya de Barcelona

La cantautora de la Bisbal de l'Empordà (Baix Empordà) Cloe Riembau ha ganado este martes el Premio Sona9 2025. La artista emergente se ha impuesto al resto de finalistas en la gran final con su propuesta que se mueve entre el pop de autor, el jazz y el indie-pop de clara influencia británica.

El segundo clasificado han sido los tarraconenses Sodi, que se ha llevado el Premio Juventud con su viaje al new wave de los ochenta y el indie de los noventa. El tercer clasificado con el galardón Èxit ha sido la autora leridana Berta Saura ‘Bru, con un pop intimista y de cámara. Tal como ya se había anunciado, el quinteto tarraconense Sodi se ha llevado el Premio Verkami por votación popular. Bru también se ha llevado el Premio Cases de la Música.

La final de la 25.ª edición del Sona9 ha otorgado más de 50.000 euros repartidos en cinco premios. Cloe Riembau se ha llevado el reconocimiento más importante, que se otorga al mejor grupo del concurso según la votación del jurado.

El concierto de Cloe Riembau durante la gran final del Sona9 en la plaza de Catalunya de BarcelonaACN

El premio incluye la grabación de un disco en los estudios Camaleó de Tordera y edición digital de un disco, grabación de un videoclip coordinado por TV3, firma de un contrato discográfico con la compañía discográfica pactada con el artista, una campaña de publicidad y una gira de conciertos promocionales y remunerados en los festivales Acústica de Figueres, Mercat de Música Viva de Vic, en la FiM de Vila-seca, Fiestas de Santa Tecla, Fiestas de Mercè, Capsa Music Festival de Tarragona y en la final del Sona9 del 2026.

El segundo clasificado de la gran final del Sona9 ha sido Sodi, con el Premio Juventud. En este caso este premio consta de 4.000 euros para la grabación de un disco, un videoclip o material musical.

Concierto de Bru a la gran final del Sona9 en la plaza de Catalunya de BarcelonaACN

El Premio Èxit, que se ha llevado Bru, son 2.000 euros para la grabación de un disco, un videoclip o material musical. El Premio Cases de la Música, que también se han llevado Bru, es un premio valorado en 3.500 euros con un programa de incubadora musical. Con respecto al Verkami, que ha recaído en Sodi, son 1.000 euros en material musical.

Las tres formaciones han competido en la gran final de la 25 en edición del Sona9, que por primera vez se ha celebrado en la plaza de Catalunya de Barcelona coincidiendo con el pistoletazo de salida de las Fiestas de Mercè.

Antes de la entrega de premios los ganadores de la última edición, Gavina.mp3, han ofrecido una actuación en la que han preestrenado en directo su segundo disco.

Las tres propuestas emergentes finalistas se presentaron en abril del 2025 y a lo largo de cinco meses han superado las diferentes pruebas del certamen, entre las cuales adaptar al catalán una canción grabada por otro artista, musicar un poema, ofrecer un concierto acústico en el programa Sona9 de iCat, grabar una canción original en los estudios Camaleó con el productor e ingeniero de sonido Aleix Iglesias y hacer una estancia de directo en las Capses de la Música.

El jurado de la final del Sona9 ha sido formado por representantes de Enderrock, 3Cat, Institut Català de les Empreses Culturals, Generalitat de Catalunya, Mercat de Música Viva de Vic, Acústica de Figueres, Cases de la Música, FiM de Vila-seca y la Associació de Músics de Tarragona.