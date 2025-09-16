Dan luz verde a la construcción de un centro de culto islámico en Bonavista

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona ha aprobado definitivamente el plan especial del centro de culto que la Comunidad Islámica de Bonavista quiere construir en la calle Onze del barrio tarraconense. La intención de la entidad sería cerrar el actual situado en la calle Cinc para abrir uno nuevo, mejor acondicionado.

El proyecto prevé la construcción de un edificio de dos plantas, con una superficie de entre 500 y 600 metros cuadrados y una ocupación máximo de 288 personas. La voluntad es que haya un espacio dedicado al culto pero también aulas de formación. La iniciativa ya había sido aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Tarragona este junio.