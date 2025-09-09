Sant Salvador pide a Salud que se desinfecten los contenedores soterrados

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La AV de Sant Salvador ha pedido al Ayuntamiento de Tarragona y a Salud Pública que «se tomen medidas urgentes de limpieza y desinfección de los contenedores soterrados» del barrio que se encuentran en mal estado, así como la «creación de un protocolo periódico de mantenimiento y control sanitario para evitar la repetición de esta situación». La presidenta de la entidad, Sonia Alba Pavón Carcelén, registró una petición el pasado 5 de septiembre.

En los escritos, la presidenta manifiesta que «el estado de los contenedores se mantiene en estas condiciones y no se han hecho desinfecciones periódicas ni limpieza a fondo desde hace tiempo». En este sentido, recalca que esta situación «atenta contra la salubridad pública y el bienestar vecinal, contraviniendo la normativa de gestión de residuos e higiene urbana.»

Urbaser los retirará en seis meses

La previsión es que la nueva adjudicataria del contrato de la Limpieza, Urbaser, retire los contenedores soterrados de toda la ciudad en un plazo de seis meses. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, durante el acto de firma del contrato. Actualmente quedan 109 islas de contenedores soterrados para retirar, la mayoría en los barrios.