Los contenedores soterrados de Tarragona desaparecerán en los próximos seis meses

Los contenedores soterrados que quedan en Tarragona tienen los días contados. El alcalde, Rubén Viñuales, anunció ayer que la nueva adjudicataria -Urbaser- eliminará las 109 islas que hay repartidas por la ciudad «en un plazo máximo de seis meses». Por lo tanto, antes del próximo verano, desaparecerán todas estas estructuras metálicas instaladas entre los años 2006 y 2012 y que nunca tuvieron el éxito que se esperaba.

Hace diez años, el pleno municipal del Ayuntamiento aprobó una moción que pedía la retirada de este tipo de contenedores. En el 2020, se suprimieron 120 islas y, dos años después, se redactó el proyecto ejecutivo para sustituir los depósitos restantes por unos de superficie. Este, sin embargo, no se llevó a cabo porque, antes, era necesario adjudicar el nuevo contrato de la basura, que ahora ya ha llegado.

Los soterrados han generado quejas constantes por parte de la ciudadanía, por los malos olores y las humedades que se producen a su alrededor. En algunos casos, se acumula agua en su interior, ya que no tiene un sistema de drenaje. De hecho, Les dificultades vinculadas a las lluvias o al mantenimiento de estos depósitos metálicos fueron algunos de los factores determinantes que hicieron que el Ayuntamiento decidiera eliminar el sistema de contenedores soterrados

Sobre todo en Sant Salvador y SPiSP

Gran parte de las 109 islas que continúan en funcionamiento, se encuentran en el sector norte de la ciudad. Es decir, por la zona de Sant Salvador y de Sant Pere i Sant Pau, donde hay 72. Ponent es el otro gran damnificado con 24 islas de contenedores soterrados, principalmente en Torreforta y la Granja. También hay en la zona de Tarragona 2.