Adif inicia los trabajos para reparar el túnel de Cala Romana

Técnicos de Adif han empezado este miércoles las obras por reparar el túnel de acceso a la playa Llarga por Cala Romana después de que el pasado 15 de agosto sufriera varios desprendimientos.

Desde de Adif, responsable de la obra, han informado de que los trabajos se realizarán en horario nocturno y que durante la intervención, que se prevé de máximo una semana, el acceso estará cortado a los peatones.

El viernes pasado se desprendieron piedras de la zona más próxima a la playa Llarga, bajo las vías de tren. Desde entonces, el túnel ha estado cerrado al paso de personas, aunque decenas de bañistas han hecho caso omiso y lo cruzan diariamente para ir a la playa.

Los Bombers actuaron en la zona, así como el equipo de mantenimiento de Adif. No se registraron daños personales. La Guardia Urbana marcó el peligro y recomienda el acceso por la playa de los Capellans.

Recientemente, la Federación de Asociaciones de Vecinos Este de Tarragona (FAVE) ha presentado una notificación formal al Ayuntamiento de Tarragona y a Adif denunciando la «peligrosidad» del puente. Según la entidad, la infraestructura presenta un deterioro estructural grave que pone en riesgo la seguridad de los vecinos, peatones y usuarios. Por este motivo, exigen el «saneamiento urgente y la reconstrucción inmediata» del paso.