Sucesos
Cortan el paso peatonal hacia la playa Llarga de Tarragona por desprendimientos de piedras
Los bomberos están trabajando en la zona con tres dotaciones terrestres
El paso peatonal que accede a la playa Llarga de Tarragona, en Cala Romana, se encuentra cortado a los peatones a causa de desprendimientos de piedras del túnel. Según han explicado los Bombers de la Generalitat, han recibido un aviso a las nueve de la mañana y se han desplazado a la zona con tres unidades terrestres, delante de las instalaciones del Tennis Tarragona.
Como prevención se ha cerrado el paso de peatones y también se ha pedido que se reduzca la velocidad de los vehículos que pasan por la N-340 que también pasa por encima. También se ha alertado a Adif que ha enviado su equipo de mantenimiento a la zona de vías que se encuentra encima del túnel. Ninguna persona ha sufrido daños.