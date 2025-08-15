Cortan el paso peatonal hacia la playa Llarga de Tarragona por desprendimientos de piedras

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El paso peatonal que accede a la playa Llarga de Tarragona, en Cala Romana, se encuentra cortado a los peatones a causa de desprendimientos de piedras del túnel. Según han explicado los Bombers de la Generalitat, han recibido un aviso a las nueve de la mañana y se han desplazado a la zona con tres unidades terrestres, delante de las instalaciones del Tennis Tarragona.

Como prevención se ha cerrado el paso de peatones y también se ha pedido que se reduzca la velocidad de los vehículos que pasan por la N-340 que también pasa por encima. También se ha alertado a Adif que ha enviado su equipo de mantenimiento a la zona de vías que se encuentra encima del túnel. Ninguna persona ha sufrido daños.